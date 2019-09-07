Пассажиропоток в московском метро вырос на 447 тыс. человек в сутки с начала осени

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток в Московском метрополитене с начала осени вырос на 447 тыс. человек в сутки. Больше всего пассажиров добавилось на Сокольнической линии, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С начала нового учебного года пассажиропоток в московском метро увеличился на 447 тыс. человек в сутки [почти на 6%]. Это происходит в связи с завершением сезона отпусков. Спасибо москвичам, что выбираете метро", - сказал собеседник агентства.

Так, на Сокольнической линии пассажиропоток увеличился на 69 тыс., на Калужско-Рижской - на 62 тыс., на Замоскворецкой - на 55 тыс. На традиционно самой популярной Таганско-Краснопресненской линии пассажиропоток вырос за последнюю неделю на 49 тыс. человек.

"В первый учебный день в московском метро проехали свыше 246 тыс. учащихся школ и вузов. Это на 13,6 тыс. (5,8%) больше, чем в прошлом году. Из них больше 193 тыс. - школьники, свыше 30 тыс. - студенты и более 22 тыс. - аспиранты и ординаторы", - добавил заммэра.

Власти Москвы просят пассажиров заранее пополнять транспортные и социальные карты, а также покупать "длинные" билеты "Единый". Это сократит время, затраченное на поездку, также позволит избежать очередей в кассы.