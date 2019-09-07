Кассы на 12 станциях метро Москвы стали открываться на полчаса раньше

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. График работы касс на 12 станциях Московского метрополитена изменен: они будут открываться на полчаса раньше - в 05:00, сообщается на сайте мэра и правительства города.

Среди таких станций, в том числе "Домодедовская", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Зябликово". Это объясняется тем, что на них рано утром приезжает большое число пассажиров из отдаленных районов Москвы и Подмосковья. Также приобрести билет на полчаса раньше можно на станциях "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Бутырская", "Селигерская", "Славянский бульвар", "Митино", "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии и "Полежаевская", "Жулебино", "ВДНХ".

По словам первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, в 05:00 будут открываться кассы в подуличных переходах и кассы, окна которых выходят на улицу. "К сожалению, мы не можем пропустить [пассажиров] в вестибюли: в это время мы готовим станции к открытию", - пояснил он.

Столичная подземка открывается в 5:30, раньше все кассы начинали работу в это же время.