Более 400 автобусов дополнительно будут перевозить пассажиров в Москве осенью

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 400 автобусов ГУП "Мосгортранс" дополнительно выйдут на линии в Москве в этом сезоне. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В начале осени на столичные маршруты выйдут более 400 дополнительных автобусов - это позволит сделать проезд в наземном транспорте комфортнее для жителей после летних отпусков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, традиционно осенью количество пассажиров наземного городского транспорта возрастает на 15-20% по сравнению с предыдущим сезоном.

Наибольший прирост наблюдается на маршрутах, проходящих у социальных, образовательных и медицинских учреждений. Таким образом, по будням на столичных маршрутах будут работать в общей сложности свыше 8,5 тыс. автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев.

Водители наземного городского транспорта пройдут специальные инструктажи по работе в условиях высокого пассажиропотока.