Животноводческая выставка открылась на ВДНХ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка животных селекционных пород открылась на ВДНХ. Заводчики из Московской и Липецкой областей представят на ней 55 животных 41 породы, сообщила пресс-служба АО "ВДНХ".

"На выставке животноводы-селекционеры представят 55 животных 41 породы: кроликов, баранов, лошадей, абердин-ангусского быка и редкую породу коз - нубийскую, наиболее древнюю из одомашненных. Питомцев покажут в Останкинском парке на Щелкановской аллее", - говорится в сообщении.

Посетители увидят кроликов породы бабочка, баран, рекс, лошадей фриз, терскую и орлово-владимирскую помесь, шайр, около десятка различных пород кур, редкие виды гусей и много других животных. Каждые 30 минут они будут делать почетный круг на специальной площадке. В рамках выставки состоится лекция, посвященная сельскохозяйственным животным, уточняет пресс-служба.

Также гости смогут посетить павильон "Макет Москвы", который подготовил музыкальное светотехническое шоу "Лучший город Земли", в Зеленом театре состоится гала-концерт фестиваля духовых оркестров. На площадке у Музея кино организуют интерактивную программу "Сохранение традиций - от прошлого к будущему. Казачьи рубежи". Посетители увидят шоу фейерверков, модный показ, фестиваль уличного циркового искусства, а на площади Промышленности развернется ярмарка детских товаров "Детский маркет". Перед Домом культуры будут организованы выступления творческих коллективов, мастер-классы по танцам, мастерству кукольного театра и театральному гриму и по архитектурно-художественной графике.

Главной выставке страны ВДНХ в 2019 году исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года в столице пройдет более 100 праздничных мероприятий. Москвичей ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. ВДНХ ежегодно посещают 30 млн человек. На площади более 300 га расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года. Сейчас работы ведутся в 40 зданиях и сооружениях. Завершить реконструкцию планируют к 2020 году.