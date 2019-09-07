Собянин поздравил москвичей с Днем города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Поздравление он опубликовал в своем личном блоге.

"С днем рождения, город, который мы любим. Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его, любя. Порой мы перекладываем на него свои проблемы и неудачи, как перекладываем на своих родителей и друзей. Но, в конечном счете, положа руку на сердце, понимаем, что этот город дает нам возможности как никакой на свете", - написал мэр.

По мнению Собянина, москвичи в последние годы стали больше ценить город и больше им гордиться. "Нам стало жить в нем немного комфортнее. Нам приятно, когда нашим городом восхищаются не только приезжие из других регионов, но и из-за границы. И самое главное - мы сами. И это "немного" дорогого стоит", - пояснил он.

Мэр добавил, что любит столицу. "Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю - да, люблю. Иначе невозможно. Невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его", - написал градоначальник.

Москва - это комфортный для жизни и работы город, ставший домом как для многих россиян, так и для иностранцев, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Этот праздник [День города] объединяет как москвичей, так и всех, кто любит столицу и гордится ей, - сказал Володин, слова которого в субботу приводятся на сайте Госдумы. - Современная, комфортная для жизни, работы и творчества Москва стала домом для миллионов людей - со всей России и из-за рубежа".

"Поздравляю москвичей и гостей столицы с днем рождения нашего прекрасного города", - добавил он. 7 сентября Москве исполнилось 872 года.