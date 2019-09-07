Светотехническое шоу "Лучший город земли" начали в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новое светотехническое шоу "Лучший город земли" запустили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ в День города, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.

"Макет Москвы" отметил День города запуском нового светотехнического шоу - "Лучший город земли". Упор сделан не на спецэффекты, а на музыку. Наверное, москвичи согласятся со мной, что признаваться в любви нашему городу лучше всего под бессмертный хит Муслима Магомаева", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

По его словам, шоу будет включено в постоянный график показов. "Главное - успеть до 1 октября, когда макет будет закрыт на реконструкцию", - добавил Левкин.

День города в Москве в этом году отмечают 7 и 8 сентября. Главной темой праздника стало 80-летие ВДНХ, а основной площадкой массовых гуляний - Тверская и близлежащие улицы.