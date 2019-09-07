Строительство Дворца водных видов спорта завершилось в московских "Лужниках"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Шестиэтажный Дворец водных видов спорта построен в московских Лужниках. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Буквально позавчера было получено разрешение на ввод Дворца водных видов спорта, сейчас пока строительная готовность, нужно определенное время, чтобы запустить его в эксплуатацию", - сказал он.

В шестиэтажном спортивном комплексе площадью 56,5 тыс. кв. м есть аквапарк с девятью водными горками, три бассейна, тренировочные и спортивные залы, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха, а также - создающий искусственную волну серфинг-тренажер. Интерьер дворца водных видов спорта оформлен в стиле хай-тек.