На ЗИЛе завершилось строительство крупнейшей в России школы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство крупнейшей в РФ школы на 2,5 тыс. мест завершилось на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, в настоящее время ожидается выдача разрешительных документов на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Мы закончили строительство самой большой школы в России на 2,5 тыс. мест, получили разрешение на ввод. Но она такая огромная, потребуется время, чтобы запустить ее в эксплуатацию", - сказал он.

Строительство школы началось в марте 2017 года. Здание четырехэтажной школы общей площадью 40,8 тыс. кв. м разделено на три блока: культурно-спортивный блок, блок старшей школы, основной блок и блок начальной школы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в школе на территории ЗИЛа будут изучать новейшие технологии, нанотехнологии, робототехнику и другие предметы. В этом месте будет все необходимое, как для детей начальных и средних классов, так и для старшеклассников. Новая школа станет своего рода экспериментальным образовательным комплексом. Там собираются внедрить современные учебные программы, а ее особенностями станут компьютерная система навигации с сенсорными терминалами и детский технопарк.

Школа является частью ЖК "Зиларт". В составе комплекса также планируют построить 29 корпусов средне- и многоэтажной застройки общей площадью квартир 762 тыс. кв. м, торгово-офисные площади на 216 тыс. кв. м, медицинский центр и концертный зал, девять детских садов, подземные паркинги в составе жилых корпусов на 11,3 тыс. машино-мест, музейный центр современного искусства "Эрмитаж-Москва". Открытый в августе 2018 года городской парк "Тюфелева роща" станет важной рекреационной зоной нового района.