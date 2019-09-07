Автомобиль Юрия Гагарина выставили на ВДНХ в качестве экспоната

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Служебный автомобиль Юрия Гагарина выставили в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ по случаю Дня города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Специально ко Дню города в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ появился уникальный экспонат. Теперь в крупнейшем космическом музее страны представлен служебный автомобиль Юрия Гагарина - "Волга М-21". Машину первого космонавта Земли смогут увидеть все посетители павильона "Космос", начиная с 7 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гагарин после своего полета в космос, в июне 1961 года получил от советского правительства личный автомобиль "Волга М-21". Одновременно с этим, аналогичная служебная Волга была предоставлена космонавту.

"Несмотря на солидный возраст, "Волга" находится в хорошем состоянии. Экспонат, установленный в самом начале экспозиции центра, будет находиться в павильоне "Космос" до 15 января 2020 года", - уточнили в пресс-службе.