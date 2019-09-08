Облачная погода без осадков ожидается в воскресенье в Московском регионе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура в столице составит плюс 21-23 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью в столичном регионе ожидается 10-12 градусов тепла в Москве, а в центре столицы температура не опустится ниже 13 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.