{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода без осадков ожидается в воскресенье в Московском регионе

Температура поднимется до 23 градусов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура в столице составит плюс 21-23 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью в столичном регионе ожидается 10-12 градусов тепла в Москве, а в центре столицы температура не опустится ниже 13 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Более 3,6 тыс. мастер-классов пройдет на фестивале "Цветочный джем" 8 сентября в Москве
В столице состоится конкурс любительских цветников
Читать полностью