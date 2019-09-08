Более 3,6 тыс. мастер-классов пройдет на фестивале "Цветочный джем" 8 сентября в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут принять участие в более 3,6 тыс. мастер-классов, которые пройдут на 67 площадках фестиваля "Цветочный джем" 8 сентября. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Восьмого сентября, во время празднования Дня города, в Москве пройдет самое масштабное мероприятие фестиваля "Цветочный джем" - конкурс любительских цветников. Событие охватит всю столицу - 1475 площадок во всех округах. Помимо возможности создать свои цветники, на 67 площадках гости смогут еще и поучаствовать в мастер-классах. Всего за один день будет организовано 3648 увлекательных занятий по ботанике и живописи. Гостей ждет и гастрономическая программа: в торговых шале площадок можно будет приобрести фермерские сыры и другие молочные продукты из 18 российских регионов, мясные деликатесы, необычное варенье, свежие фрукты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в этот день всего пройдет более 1,8 тыс. ботанических мастер-класса и 1,8 тыс. открытых урока живописи. Так, на мастер-классах по ботанике расскажут и покажут, как устроить мини-огород у себя дома, научат правильно высаживать лечебные травы и декорировать цветочные горшки. Также гости мероприятия смогут создать "цветочные" скетчи и научится писать пейзажи и натюрморты.

"Конкурс любительских цветников пройдет с 10:00 до 18:00. Во всех районах столицы участники конкурса создадут цветники, дизайн для которых придумают сами. Авторы лучших проектов получат ценные подарки. Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегонии, хризантем, газании, капусты декоративной и других растений, предложенных организаторами. Конкурсантам также бесплатно предоставят все необходимые инструменты и помощь профессиональных садовников", - уточняется в сообщении.

Третий фестиваль "Цветочный джем" открылся 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи и туристы смогут полюбоваться 42 дизайнерскими садами, созданными ведущими мастерами из 11 стран.