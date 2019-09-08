Электробусы перевезли более 11 млн пассажиров в Москве за первый год работы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Электробусы за первый год работы в Москве перевезли более 11 млн пассажиров. Сегодня на линиях курсируют около 195 таких машин на тринадцати направлениях на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города, сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Электробусы отработали целый год (с сентября 2018 года - прим. ТАСС) и стали популярным городским транспортом Москвы. Их больше, чем в каком-либо городе Европы. Запуск электробусов дал импульс всему российскому машиностроению и вывел наш город в лидеры среди европейских стран по внедрению транспорта нового поколения. За год работы электробусы перевезли свыше 11 млн пассажиров", - сказал собеседник агентства.

В столице продолжается поставка инновационного транспорта - к концу года число электробусов в Москве достигнет 300. Машины и зарядные станции в Москву поставляют российские производители - "КамАЗ" и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.