Фестиваль азербайджанской культуры "Гранат" открылся в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фестиваль азербайджанской культуры "Гранат" открылся в столичном парке "Красная Пресня". Для москвичей подготовлены концертные и спортивные программы, организованы дегустационные площадки, сообщила пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"Национальный праздник азербайджанской культуры "Гранат" посвящен древнему культу выращивания этого благородного фрукта и сбора урожая. В парке "Красная Пресня" (ул. Мантулинская, д. 5) организована дегустация продукции из граната: соков, джемов, варенья, приправ, соусов, напитков; а также блюд кухонь народов мира. Гости увидят театрализованные представления, демонстрирующие процесс переработки граната, ярмарочная церемония будет сопровождаться игрой академического струнного квартета и пением солистов", - говорится в сообщении.

Для гостей подготовлена яркая концертная программа с национальными танцами и песнями, самые маленькие посетители примут участие в мастер-классах по детскому рисунку и лепке из пластилина и глины. Кроме этого, на площадке фестиваля пройдет турнир по мини-футболу между представителями национально-культурных автономий Москвы.

"Праздник "Гранат" - это дань уважения нашей общей истории, это своеобразный культурный мост, соединяющий народы, помогающий укрепить сложившиеся отношения дружбы и взаимного уважения. Фестиваль познакомит москвичей с красотой и богатством азербайджанской культуры", - приводятся в сообщении слова главы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.