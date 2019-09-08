Более 4 млн человек посетили 7 сентября мероприятия по случаю 872-летия Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 4 млн человек посетили мероприятия, которые проходили в субботу в Москве по случаю 872-летия столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Вчера во всех округах столицы отмечали День города. На праздник пришли больше 4 млн человек", - написал он.

Собянин добавил, что праздничные гуляния продолжатся в воскресенье, и пригласил москвичей и гостей столицы посетить мероприятия.

День города в Москве в этом году отмечают 7 и 8 сентября. На 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника связана с этой датой. Праздничная программа организована во всех округах столицы, главные торжества проходят на ВДНХ и Тверской улице, которая в эти дни стала пешеходной.