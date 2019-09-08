Меч и перуанский музыкальный инструмент забыли пассажиры в московском метро летом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пассажиры московского метро за два минувших месяца забыли в поездах и на станциях около 1,9 тыс. различных предметов, в том числе бутафорский меч, кассовый аппарат и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"В июле и августе пассажиры забыли в метро и на МЦК порядка 1,9 тыс. различных вещей. Почти половина предметов уже возвращена владельцам. На складе своих хозяев ждут бутафорский меч, кассовый аппарат, ноутбук и деревянный музыкальный инструмент кахон, который внешне похож на большую коробку", - сказали в пресс-службе.

Пассажиры также часто теряли в июле и августе в метро зонты, детские коляски, чемоданы, рюкзаки и сумки, а также сезонный транспорт - скейтборды, самокаты, велосипеды. Оставленные в метро предметы поступают на склад забытых вещей на станцию "Котельники", где вещи хранятся полгода с момента регистрации заявления о находке. С начала года туда перенаправили более 7 тысяч предметов.