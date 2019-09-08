Москвичи съели более 35 тыс. порций мороженого на Тверской улице в День города

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мороженое стало самым популярным угощением среди гостей празднования Дня города на Тверской улице в Москве, которое проходит 7 и 8 сентября. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Самым популярным угощением стало мороженое. На данный момент гости съели уже более 35 тыс. порций этого лакомства. Чаще всего они выбирали ванильный пломбир на палочке и традиционные "стаканчики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из горячих блюд посетители праздника чаще всего, по данным рестораторов, брали шашлык, который здесь готовят из курицы, баранины, свинины прямо на открытом огне, а также хот-доги. Всего за полтора дня горожане съели 15 тыс. порций супов и горячих блюд из мяса, рыбы и овощей. Из напитков лидером продаж стал "Дюшес" и некоторые другие газировки, а также чай и кофе. Кроме того, жители купили почти 17,5 тыс. тортов, пирожков и прочей выпечки.

В пресс-службе отметили, что в гастрономической программе праздника участвуют восемь ресторанов: "Большой" RUSKI, "Куршевель", "Булошная", "Спецбуфет N1", "Ракета", Gayane’s и "Грили Ofyr". Восьмого сентября праздничная программа в центре города продлится до 22:00.