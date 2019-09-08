Около 3 тыс. человек стали победителями любительского конкурса "Цветочного джема" в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек стали победителями утреннего и вечернего этапов любительского конкурса оформления садов, который прошел в Москве на фестивале "Цветочный джем". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Долгожданный любительский конкурс фестиваля "Цветочный джем" подошел к концу. Праздничная атмосфера Дня города, хорошая погода и любовь к цветам собрала на 1474 площадках по всему городу множество садоводов-любителей. Для их творческой работы над 15 тыс. цветников организаторы приготовили более полумиллиона растений 47 видов и насыщенную развлекательную программу. Победителями стали 2948 участников (по одному победителю на каждой площадке в вечернем и утреннем конкурсах)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего за 1-3 место было подготовлено порядка 9 тыс. главных призов, еще 240 тыс. дополнительных призов получили участники, занявшие 1-5 места. За 1 место вручался сертификат на получение цифрового планшета, за 2 место - садовые комплекты и инвентарь, за 3 место - садовые аксессуары.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс проходил с 22 августа по 8 сентября, выставочные сады появились в городе с 20 июня.