Теплая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность и теплая сухая погода ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс десяти градусов.

Будет дуть ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.

Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности в Московском регионе вплоть до утра вторника. "Местами четвертый класс (пожарной опасности)", - отмечается на сайте Гидрометцентра.