Мусорные баки в Москве начали переоборудовать под раздельный сбор

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мусоровывозящие компании Москвы начали переоборудовать контейнеры для бытовых отходов у домов под раздельный сбор, который заработает в столице с 1 января 2020 года, передает корреспондент ТАСС.

Так, на улицах города начали появляться баки с новыми одинаковыми серыми и синими наклейками. В первом случае на них нанесены пиктограммы, изображающие подгузники, огрызок яблока, банановую кожуру, тюбик из-под пасты, рваный мяч, косточку и скелет рыбы. Пиктограммы на сером фоне объединены названием "смешанные отходы".

Во втором случае наклейка на баке синяя, на ней написано "вторсырье". На наклейку нанесены пиктограммы стеклянных бутылок и бокалов, пластиковых стаканов и бутылок, бумаги и картонных коробок, жестяной банки и гайки. В эти баки будут собираться полезные вторичные материалы: макулатура, металл, стекло и пластик.

"Первые баки по новому брендбуку Москвы мы начали поставлять с августа. Сейчас ждем тираж, чтобы продолжить переоборудование", - прокомментировали ТАСС работу в компании "Эколайн" (один из операторов по вывозу мусора из Москвы).

В полную силу система раздельного сбора коммунального мусора в Москве заработает с января 2020 года, сообщал ранее глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев. К этому времени баками двух типов предполагают оснастить площадки у жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города.

Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами, сформулированный ранее вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым. Реформа стартовала в стране с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной и цивилизованной.