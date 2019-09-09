Театральный квартал в Москве будут освещать специальные миниатюрные фонари

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специальные низкие фонари с узорами появятся на улицах и переулках у театров "Современник" и "Табакерка" в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Около Московского театра Олега Табакова начали устанавливать уникальные фонари. Они были изготовлены по специальному заказу для улиц и переулков, расположенных по соседству со знаменитой "Табакеркой". Необычные фонари уже освещают по вечерам улицу Чаплыгина, а вскоре они украсят улицу Жуковского, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки, а также переулок Огородная Слобода. Всего в этом районе появится 180 таких фонарей", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что фонари будут гармонировать со старомосковской атмосферой, которая царит на улице Чаплыгина и прилегающих к ней участках. Новые светильники высотой в пять метров будут выполнены на литой круглой чугунной опоре. Тумбы опор будут украшены вручную. В фонарях будут светодиодные элементы, свет будет разным. Например, театральный квартал будет окутан теплым белым светом.