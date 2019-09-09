В московском метро появились копировальные автоматы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Автоматы для распечатки и копирования документов установили на станциях метро "Пушкинская", "Краснопресненская", "Александровский сад" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"С помощью автоматов можно будет сделать срочную копию, а также отсканировать или распечатать документы с внешнего носителя. Новые автоматы также выручат пассажиров с печатью фотографий разных размеров, в том числе на документы", - сказали в пресс-службе.

Решение о внедрении нового сервиса метрополитен принимал по результатам опроса, которые проводился на портале "Активный гражданин". Голосование показало, что данным сервисом хотели бы воспользоваться почти 60% респондентов.

Копировальные автоматы самообслуживания установлены в метрополитене в рамках пилотного проекта продолжительностью три месяца. Если услуга окажется востребованной среди пассажиров, проект будет масштабирован