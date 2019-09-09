Около 3 млн человек стали гостями торжеств в честь Дня города на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Гостями праздничных гуляний, организованных 7 и 8 сентября в честь Дня города на улице Тверская в Москве, стали почти 3 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На Тверской завершились торжества в честь 872-го дня рождения Москвы. Четыре праздничные площадки, объединенные общей темой 80-летия ВДНХ, встречали гостей 7 и 8 сентября с 10:00 до 22:00. За два праздничных дня на них побывали около 3 млн москвичей и туристов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за два дня праздника на Тверской улице было проведено 625 творческих мастер-классов, 200 открытых тренировок, 47 лекций, 520 уличных представлений (включая 160 спектаклей, организованных в рамках проекта "Золотая Маска"), 96 выступлений на сценах и 192 экскурсии. Наибольшей популярностью пользовалась интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", занятия в фестивальной мотомастерской, студии робототехники и мастерской декоративных работ. Из спортивных объектов наиболее востребованным стал скалодром, его посетили более 2 тыс. человек.

День города в Москве в этом году отмечали 7 и 8 сентября. На 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника была связана с этой датой. Праздничная программа была организована во всех округах столицы, главные торжества прошли на ВДНХ и Тверской улице, которая в эти дни была пешеходной.