Количество электробусных маршрутов в Москве достигло 14

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московские электробусы вышли на 14-й маршрут - от железнодорожной платформы Северянин до Электрозаводского моста, сообщили в понедельник в пресс-службе "Мосгортранса".

"Сегодня на линиях курсируют более 200 электрических автобусов на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. С начала работы в сентябре 2018 года они перевезли свыше 11 млн пассажиров и преодолели почти 3,5 млн км", - отмечается в сообщении.

Инновационный транспорт и зарядные станции в Москву поставляют российские производители - "Камаз" и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Столичный электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для маломобильных пассажиров. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.