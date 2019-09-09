МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля метро между станциями "Карамышевская" и "Мневники".

"Главная стройка метро - возведение Большой кольцевой линии - находится в самом разгаре, на строительстве работают сразу 14 проходческих щитов, один из них сегодня начинает проходку тоннеля между станциями "Карамышевская" и "Мневники", расположенными в Мневниковской пойме. С их открытием этот <...> район будет полностью обеспечен метро. Среди первых пассажиров новых станций будут жители домов, которые планируется построить у станции метро "Карамышевская" по программе реновации пятиэтажек", - отметил Собянин.

По его словам, проходку большого двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" в сторону станции "Мневники" ведет тоннелепроходческий комплекс "Лилия" диаметром 10 м, который был произведен в 2015 году в Германии и ранее работал на строительстве двух участков Некрасовской линии метро. Теперь "Лилии" предстоит пройти около километра на глубине порядка 30 м и в январе 2020 года достичь котлована строящейся станции метро "Мневники". Далее ТПМК "Лилия" продолжит свою работу от станции "Мневники" до станции "Можайская": предстоит пройти еще 2,2 км тоннеля БКЛ.

Будущая станция "Карамышевская" расположена в северной части Мневниковской поймы. Станция мелкого заложения сооружается на глубине порядка 25 м, два подземных вестибюля будут выходить к перспективной жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

В настоящее время ведется разработка грунта, устройство основных конструкций станции "Карамышевская". Проектировщик - АО "Мосинжпроект", подрядчик - АО "Управление развития строительных технологий". В перспективе на базе станции метро "Карамышевская" планируется создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Мневники" с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами. Значительную часть застройки ТПУ составят дома, возводимые по программе реновации. Ожидается, что ТПУ будут пользоваться до 70 тыс. пассажиров в день.