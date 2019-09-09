Загруженность парковок в Москве выросла с началом осени

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Загруженность платных парковок в Москве выросла с окончанием сезона отпусков, ежесуточно добавлялось порядка 2,5 тыс. парковочных сессий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"За неделю до начала учебного года и в первые дни осени на столичных улицах отмечался повышенный спрос на парковочные места. Так, ежедневно с 26 августа загруженность парковок росла - количество парковочных сессий увеличивалось на 2,5 тыс. сессий. Конец августа - период завершения отпусков и начало подготовки к новому учебному году. Разумеется, приток автомобилей в центр города отразился и на загруженности парковочных мест, в том числе и платных", - сказали в пресс-службе.

В АМПП ожидают, что в ближайшие дни этот прирост замедлится и загрузка парковок стабилизируется. "А пока мы просим автомобилистов быть внимательными при планировании маршрутов и выборе мест для парковки, особенно вблизи крупных магазинов и учебных заведений", - добавили в пресс-службе учреждения.