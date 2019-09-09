В церкви Ильи Пророка отреставрируют старинную роспись

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Реставраторы начали восстановление старинной росписи в алтаре храма Ильи Пророка во 2-м Обыденском переулке в центре Москвы, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

"В настоящий момент реставраторы приступили к сохранению уникальной живописи в алтаре церкви Ильи Пророка в Хамовниках. Росписи находятся в неудовлетворительном состоянии: красочный слой поврежден, имеются трещины, потертости и серьезные загрязнения. Главной целью реставрации является возвращение живописи исторического облика. Мастерам предстоит укрепить штукатурку, провести антисептическую обработку, заделать все трещины, устранить поздние покраски, отреставрировать росписи и нанести защитный слой", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Ведомство будет контролировать все этапы реставрации. Планируется, что работы продлятся до конца ноября текущего года.

Уточняется, что каменная церковь с приделом была построена в 1702-1706 годах. Причем богослужения в храме не прекращались даже в советские годы, таким образом они непрерывно продолжаются уже больше 300 лет. В церкви сохранился иконостас XVIII века. Роспись алтаря представляет характерный пример русской церковной живописи конца XIX столетия академического направления.