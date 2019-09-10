Свыше 20 тыс. человек побывали в Музее ВДНХ с 1 августа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек посетили экспозицию Музея ВДНХ, открытую 1 августа по случаю юбилея главной выставки страны. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"К своему 80-летию весь ансамбль преобразился. 7 и 8 сентября обновленная территория выставки стала одной из главных площадок празднования Дня города, а макеты знаменитых павильонов украсили Тверскую улицу", - заявила порталу заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что благодаря экспозиции посетители могут ознакомиться с 80-летней историей выставочного и рекреационного комплекса, увидеть подлинные экспонаты и документы из собраний ВДНХ, архитектурные артефакты, репродукции материалов.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый Музей ВДНХ в правом крыле арки главного входа.