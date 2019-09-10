"День карьеры" пройдет в "Технограде" 11 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "День карьеры" состоится 11 сентября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В рамках проходящего Дня карьеры посетители комплекса могут очно пообщаться с представителями крупных компаний, пройти собеседования и понять, насколько их компетенции соответствуют современным требованиям рынка труда", - заявил порталу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Уточняется, что в этот раз москвичи смогут подробно ознакомиться с возможностями работы в международной компании IKEA. Кроме того специалисты центра развития карьеры проведут тренинги, профориентационные тестирования и игровые сессии.

В центре развития карьеры "Технограда" можно пройти бесплатные профориентационные тестирования, карьерные консультации, поучаствовать в деловых играх, тренингах и мастер-классах по профнавигации и поиску работы. На мероприятиях рассказывают о вакансиях и актуальных требованиях работодателей, помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Образовательный комплекс "Техноград" - флагманский проект, открытый по инициативе правительства Москвы. Охватывает практически все сферы экономики города, является центром профессиональной подготовки кадров, тестирования профстандартов и сертификации в столице. На базе комплекса столичные компании создают собственные учебные центры и реализуют программы переподготовки. Он расположен в "Парке знаний" ВДНХ, где представлены образовательные программы более чем по 40 специальностям 5 направлений.