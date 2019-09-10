{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Праздник в честь 250-летия Крылова пройдет в саду "Эрмитаж" 21-22 сентября

В рамках мероприятия можно будет посмотреть спектакли по мотивам басен Ивана Крылова, узнать, какой сатирический журнал издавал писатель, и попробовать воспетые им кулинарные блюда

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут посетить праздник "Крылов-фест", посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, который 21 и 22 сентября в саду "Эрмитаж". Об этом сообщает во вторник портал мэра и правительства Москвы.

"Посмотреть спектакли по мотивам басен Ивана Крылова, узнать, какой сатирический журнал издавал писатель, и попробовать воспетые им кулинарные блюда - все это можно будет сделать в саду "Эрмитаж". 21 и 22 сентября там пройдет праздник, посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844)", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в рамках федеральной социальной программы "Десятилетие детства", одна из задач которой - поддержка и популяризация детского чтения. Юные гости "Крылов-феста" смогут принять участие в театрализованных представлениях по мотивам его произведений, послушать их в исполнении актеров московских театров.

Теги
Россия
Более тысячи указателей обновили на станциях метро при подготовке к запуску МЦД
Шрифт на новых указателях увеличили более чем на 16%
Читать полностью