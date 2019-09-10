Финал первой спартакиады "Моспром" пройдет в "Лужниках" 21 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Финал спартакиады "Моспром", которая впервые проводится среди промышленных предприятий и профильных вузов Москвы, состоится в спортивном комплексе "Лужники" 21 сентября, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В спортивном комплексе "Лужники" 21 сентября состоится финал спартакиады "Моспром" среди промышленных предприятий и профильных вузов Москвы. В состязаниях примут участие более 700 представителей отрасли. Спартакиада "Моспром" проводится в Москве впервые", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, приведенным в сообщении, соревнования нацелены на развитие корпоративного спорта среди работников московских предприятий и на обмен опытом, а также на объединение совершенно разных отраслей промышленности - от машиностроения до нанотехнологий.

Спартакиада включает в себя соревнования по шести видам спорта: легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. В них принимают участие работники предприятий, а также студенты инженерных специальностей.

Отборочные туры соревнования проходили в Москве с 1 июня по 27 июля, по итогам в финал вышли 16 команд. Посетить финал спартакиады может любой желающий. Вход бесплатный по предварительной регистрации.