На фестивале "Эколаборатория" в Москве 14 сентября расскажут о переработке мусора

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут узнать о переработке отходов и повторном использовании пластика, бумаги и стекла на фестивале "Эколаборатория", который пройдет 14 сентября в парке имени 40-летия ВЛКСМ неподалеку от станции метро "Университет". Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"14 сентября в 12:00 горожан приглашают на фестиваль "Эколаборатория", организованный региональной общественной организацией "Объединение многодетных семей города Москвы". Мероприятие пройдет на площади перед детским музыкальным театром имени Наталии Сац", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в фестивале запланировано участие более 2 тыс. семей с детьми.

На фестивале проведут конкурс на лучшее изделие, выполненное из перерабатываемого мусора. Состязание пройдет в трех номинациях. В номинации "ЭкоОбраз" участникам предлагают создать костюмы из вторсырья и бытовых отходов, для темы "Вторая жизнь упаковки" им предстоит выполнить поделки из пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, картона, лент и проволоки. Наконец, в рамках номинации "Дачные шедевры" посетители фестиваля могут представить арт-объекты из вторсырья, объяснив, как именно можно использовать отходы на даче.

Также для гостей фестиваля проведут мастер-классы, посвященные повторному использованию пластика, бумаги, стекла и другого вторсырья.