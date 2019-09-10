Более тысячи указателей обновили на станциях метро при подготовке к запуску МЦД

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен приступил к замене навигационных указателей на станциях в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД), на данный момент более тысячи знаков уже заменили. Всего к запуску МЦД будут обновлены более 60 тыс. элементов навигации, сообщила во вторник пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Для комфортной интеграции между метро, МЦК и МЦД мы начали обновлять навигацию на станциях подземки. На новых указателях появится информация и направление на пересадку на первый и второй диаметры. Уже сейчас мы обновили более одной тысячи путевых указателей и лайтбоксов [световых коробов]. Сейчас они заштрихованы, чтобы не путать пассажиров, к запуску штриховку снимут. Всего к запуску МЦД обновят более 60 тыс. элементов навигации. При обновлении навигации мы учли замечания пассажиров и увеличили шрифт навигации более чем на 16%", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

В пресс-службе уточнили, что в связи с появлением новых переходов между станциями метро и МЦД на станциях подземки появятся более 300 новых лайтбоксов. Также к запуску диаметров будет обновлено аудиоинформирование в поездах метро. На остановках начнут объявлять названия станций МЦД, на которые можно будет пересесть.

Запуск первых диаметров, по информации ОАО "РЖД", запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появятся свыше 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.