Три года МЦК: пересадочные узлы, беспилотные "Ласточки" и 364 млн пассажиров

"Сегодня, 10 сентября 2019 года, исполнилось три года с момента старта движения электропоездов "Ласточка" по Московскому центральному кольцу (реконструированное Малое кольцо Московской железной дороги). За этот период перевозки на МЦК превзошли все экспертные прогнозы, а само кольцо и подвижной состав пережили преобразования, которые сделали поездку пассажиров еще комфортнее. С начала эксплуатации пассажиропоток МЦК составил 364 млн пассажиров, что практически в 2,5 раза больше населения России", - сказали ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК), с момента открытия которого исполнилось три года, перевезло уже около 364 млн пассажиров. О том, что изменилось в работе кольца за это время, - в материале ТАСС.

Количество пассажиров на МЦК ежегодно растет. С начала этого года "Ласточки" перевезли более 97 млн человек, что на 14,8% превышает прошлогодний показатель. Рекорд по количеству перевезенных пассажиров за один день установлен 3 апреля 2019 года - почти 562 тыс. человек воспользовались МЦК.

"Движение по кольцу открывали современные по техническому оснащению и дизайну электропоезда "Ласточка". Московское центральное кольцо - это первый опыт использования железнодорожного транспорта в России для внутригородских пассажирских перевозок. Поэтому, учитывая потребности пассажиров, совершенствовался и подвижной состав. Компания "РЖД" полностью обновила парк электропоездов МЦК", - отметил представитель МЖД.

Он отметил, что в настоящее время по кольцу курсируют "Ласточки" с городской компоновкой салона. В поездах больше пространства для удобного перемещения по вагонам и больше стоячих мест за счет измененной комбинации кресел (2x2), установлены поручни и мультимедийная навигация, созданы специальные места для проезда маломобильных пассажиров и провоза велосипедов. В "Ласточке" комфортно зимой и летом за счет системы климат-контроля. Все электропоезда выпущены в России, при их сборке преимущественно использовались отечественные комплектующие.

Интеграция с МЖД

МЦК открыло для пассажиров новые и быстрые маршруты. Кольцо прошло по территории 26 районов Москвы, сделав их доступнее. У части пассажиров пропала потребность ехать на пригородном поезде до вокзалов, чтобы пересесть на другой вид транспорта.

"При запуске движения стали доступны пять пересадок между МЦК и радиальными направлениями железных дорог. Но пешеходный маршрут был неудобным и занимал много времени. Поэтому ОАО "РЖД" совместно с правительством Москвы в 2016 году приступило к реализации масштабной программы по интеграции кольца с пригородным сообщением. Сегодня МЦК полноценно объединено с семью радиальными линиями Московской железной дороги. Ближе к кольцу были перенесены четыре остановочных пункта (Окружная Савеловского направления, Ленинградская Рижского направления, Карачарово Горьковского направления, Северянин Ярославского направления), на остановочном пункте Фрезер построен подземный пешеходный переход для безопасной и удобной пересадки на МЦК", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, были построены два абсолютно новых остановочных пункта Новохохловская на Курском направлении и Верхние Котлы на Павелецком направлении, которые образовали пересадочные контуры на одноименные станции кольца. Работы проводились без остановки движения поездов и в стесненных условиях сложившейся городской среды.

"Правительство Москвы продолжает работы по созданию "связки" МЦК с Ленинградским направлением Октябрьской железной дороги (строительство перехода по принципу "сухие ноги" между НАТИ и Лихоборы). Единственная линия, которая не интегрирована с МЦК, - Киевское направление МЖД. Однако этот вопрос будет решен в ближайшей перспективе за счет соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлением МЖД, которую в настоящее время строит компания "РЖД" в рамках проекта МЦД-4. На линии расположатся четыре новых остановочных пункта (Поклонная, Кутузовская, Камушки, и Звенигородская), а часть ветки пройдет рядом с МЦК", - уточнили в пресс-службе.

Как добавил собеседник агентства, новые остановки сделают доступнее прилегающие к железной дороге районы. Кроме того, Кутузовская будет интегрирована с одноименными станциями МЦК и метро, а Камушки будет связана со станциями Деловой центр МЦК, Тестовская Белорусского направления (МЦД-1) и "Международная" метро.

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