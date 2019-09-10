Норма сероводорода в ночь на 10 сентября на юго-востоке Москвы была превышена в 4 раза

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Станции Мосэкомониторинга зафиксировали в ночь на 10 сентября четырехкратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы, следует из данных на сайте учреждения. Норматив установлен на уровне, при котором человек начинает ощущать неприятный запах, но негативных последствий для здоровья нет.

Так, станция на улице Гурьянова зафиксировала 4,11 ПДК (предельно допустимая концентрация) в 00:00 мск 10 сентября. Также незначительные превышения этой ночью зарегистрировали станции в Марьино и Люблино.

С начала сентября это пятый случай превышения нормы концентрации сероводорода на юге и юго-востоке Москвы. Так, 1 сентября станция на улице Гурьянова зафиксировала почти 3,2 ПДК в 08:00 мск, 2 сентября в 03:00 мск в Люблино на улице Совхозная было 2,5 ПДК, 3 сентября станция в Новокосино зарегистрировала 3,45 ПДК в 02:00 мск, а 6 сентября станция в Кожухово на Лухмановской улице отметила 2 ПДК в 08:00 мск.

По данным Мосэкомониторинга, превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.