Власти Москвы пригласят реставраторов к работам в некрополе Донского монастыря

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы 11 сентября представят на "Бирже торгов" закупку на реставрацию захоронений некрополя Донского монастыря и предложат реставраторам принять участие в конкурсе, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Предстоящая конкурсная процедура призвана обеспечить выполнение ремонтно-реставрационных работ по восстановлению художественных надгробий, расположенных на территории крупнейшего дворянского некрополя XVII-XIX веков", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Он добавил, что ход работ будут контролировать специалисты департамента культурного наследия Москвы.

"Публичное представление закупочных процедур - диалоговая площадка для заказчиков и бизнес-сообщества. Предприниматели активно задают вопросы заказчикам по процедуре, интересуются критериями отбора победителей и оперативно получают обратную связь. Заказчики, в свою очередь, расширяют список потенциальных участников закупок, а также получают предложения, которые в дальнейшем можно использовать, чтобы сделать процедуру более открытой и привлекательной", - пояснил Дегтев.