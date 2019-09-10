В столичном метро запустили поезд "Здоровая Москва"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тематический поезд "Здоровая Москва", который расскажет пассажирам о том, как сохранить и укрепить здоровье, начал курсировать в Московском метрополитене. Праздничный состав торжественно вышел на Кольцевую линию из депо "Красная Пресня", передает корреспондент ТАСС.

"Метро для москвича - это больше, чем транспорт. Специально для жителей столицы мы составили несложные советы по здоровому образу жизни, чтобы пассажиры проводили с максимальной пользой те часы, которые за год складываются в дни, что приходится проводить в поездках", - отметила во время запуска поезда замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

Поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов, каждый из которых рассказывает о том, как сохранить и укрепить здоровье. Вся информация в составе разделена на три тематических блока - правильное питание, активный образ жизни и своевременная диспансеризация. Для внешнего дизайна поезда выбрали яркие цвета: голубой, фиолетовый и желтый. Снаружи на вагонах размещены фотографии людей, занимающихся спортом, и главные призывы этого проекта - "Займитесь здоровьем", "Правильно питайтесь" и "Мыслите позитивно".

На стенах вагонов внутри состава пассажиры смогут прочитать советы о здоровом образе жизни, подготовленные ведущими специалистами Департамента здравоохранения, информацию о правильном питании, описания простых спортивных упражнений и напоминания о необходимости осмотров у врача. Пассажиры нового поезда узнают, что нужно совершать не менее 9 тыс. шагов в день, как часто необходимо делать анализ крови и что для здоровья полезно обедать только в хорошей компании.

"За те полгода, которые поезд будет курсировать по Кольцевой линии, он сможет вдохновить порядка 3 млн пассажиров бережно относиться к своему здоровью и вести активный образ жизни", - сказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Тематически поезд стал одиннадцатым по счету, запущенным в 2019 году. В среднем именной поезд ходит по линии полгода, и за это время его видят около 3 млн человек.