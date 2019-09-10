Пассажиропоток в городском транспорте Москвы вырос на 22% за 10 лет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток в московском городском транспорте вырос на 22% за 10 лет, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В целом пассажиропоток в городском транспорте с 2010 года увеличился на 22% [2,86 млрд пассажиров за первое полугодие 2019 года против 2,35 млрд - за первое полугодие 2010 года]. При этом количество экономически активных пассажиров выросло на 38%", - сказал он.

Если в 2019 году в будний день пассажиры совершают 19,4 млн поездок на разных видах общественного транспорта, то 10 лет назад этот показатель был на 16% меньше. Большинство из тех, кто за эти годы стал активным пользователем городского транспорта имеет личную машину, что, по словам Ликсутова, является большой победой транспортного комплекса столицы.