В Москве из-за новых правил закрашивают граффити на улице Гиляровского

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Рабочие закрашивают граффити на улице Гиляровского в Москве с изображением абстрактного пейзажа, созданное художником Nootk на стене дома 10, строение 3, из-за отсутствия узаконенности в соответствии с новыми правилами нанесения таких рисунков. Об этом ТАСС сообщили во вторник в префектуре ЦАО.

Ранее телеграм-канал "Московские новости" сообщил, что на улице Гиляровского граффити художника Nootk, сделанное в рамках фестиваля "Лучший город Земли", объявили незаконным и начали закрашивать.

"Граффити появилось около семи лет назад, сейчас его закрашивают по предписанию Мосжилинспекции и в соответствии с 877 постановлением правительства Москвы (о нанесении граффити - прим. ТАСС), потому что оно не узаконено в соответствии с новыми правилами, установленными в городе", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что согласно постановлению не соответствующие новым правилам граффити должны быть удалены, а в случае соответствия инициатор нанесения или собственник здания должен подать заявку в департамент ЖКХ для сохранения изображения.

Пока на стене после удаления изображения не планируется размещать какое-либо новое граффити.

Постановление о нанесении граффити

Постановление об утверждении правил нанесения граффити на здания в столице правительство Москвы выпустило 16 июля 2019 года. Ранее таких правил не было.

Согласно нормам, рисунки должны быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, искусству или спорту. Они не должны содержать призывы к насилию и жестокости, потреблению наркотиков, порочить чью-то честь или достоинство, отражать информацию рекламного или порнографического характера.

Дизайн-проекты граффити будут согласовывать территориальные органы управления, Департамент СМИ и рекламы, Департамент культуры, Департамент культурного наследия, Департамент ЖКХ, Комитет по архитектуре и градостроительству, Департамент городского имущества. Госжилинспекция будет принимать работы.