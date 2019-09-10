Ликсутов: пунктуальность работы метро в Москве удалось довести почти до 100%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пунктуальность работы Московского метрополитена составляет почти 100%. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Метрополитен Москвы - это один из мировых лидеров по надежности по соотношению количества инцидентов к количеству пройденных вагонокилометров. Пунктуальность работы метрополитена - 99,98%", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в первом полугодии 2019 года был проведен ремонт 40 эскалаторов - 3,5 км лестничного полотна. На восьми станциях метро отремонтированы фасады, вестибюли и подуличные переходы.