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Ликсутов: пунктуальность работы метро в Москве удалось довести почти до 100%

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что московский метрополитен является одним из мировых лидеров по надежности

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пунктуальность работы Московского метрополитена составляет почти 100%. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Метрополитен Москвы - это один из мировых лидеров по надежности по соотношению количества инцидентов к количеству пройденных вагонокилометров. Пунктуальность работы метрополитена - 99,98%", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в первом полугодии 2019 года был проведен ремонт 40 эскалаторов - 3,5 км лестничного полотна. На восьми станциях метро отремонтированы фасады, вестибюли и подуличные переходы.

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