Климатологи прогнозируют в Москве теплую осень и задержку начала зимы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Климатические изменения в столице в последние десятилетия связаны в первую очередь с теплым ноябрем и декабрем, в этом году, скорее всего, зима также задержится. Такое мнение высказал во вторник ТАСС замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

"Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса. Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы", - сказал Семенов.

При этом ученый отметил, что давать прогноз на предстоящую осень "дело неблагодарное", так как его оправдываемость весьма низкая. "Другое дело, что такая теплая осень - это уже не аномалия, она становится нашим климатом. Температура выросла, климат изменился. Удивляться этому уже не стоит. Скорее холодные ноябрь и декабрь теперь являются аномалиями", - добавил климатолог.

По его словам, теплое начало сентября вызвано антициклоном, который установился над европейской частью России, и является погодной аномалией, а не проявлением изменения климата. "Бабье лето, скорее всего, придет позже: как обычно, во второй половине сентября и начале октября, когда наступает период сухой и теплой погоды, который случается практически регулярно каждую осень", - сказал ученый.