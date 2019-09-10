Система распознавания лиц для оплаты проезда будет внедрена в Москве не ранее 2020 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Повсеместное внедрение системы распознавания лиц для оплаты проезда в транспорте возможно в Москве только к концу 2020 года, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В метро эксперименты такие уже идут, есть первые результаты, достаточно неплохие. Единственный минус - это не так быстро, как банковская карта и карта "Тройка". Нам понадобится время, чтобы с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в проекте, все доработать. К концу следующего года можно будет говорить о внедрении технологии на постоянной основе. <...> Если это заработает в метро, с высокой долей вероятности это заработает на других видах транспорта", - сказал он.

В интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме Ликсутов сообщал, что власти Москвы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью распознавания лиц в метрополитене. Отмечалось, что пилотный проект начнется до конца текущего года.

После пилотного проекта, если он окажется успешным, будет объявлен конкурс на разработку видеоаналитической системы. По словам заммэра, скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставимой с той, что показывают карта "Тройка", билет "Единый" или безналичная оплата на турникете по бесконтактной технологии. То есть речь идет максимум об одной секунде.