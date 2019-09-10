Премии за лучшие цифровые проекты учреждены в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы принял во вторник постановление об учреждении премий мэра за лучшие цифровые сервисы и продукты. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Ежегодная премия мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" будет присуждаться за создание новых цифровых продуктов или сервисов, содействующих повышению эффективности функционирования отраслей столичной экономики. Всего предусмотрено 10 премий в размере 1 млн рублей каждая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что премии будут присуждаться по результатам хакатона, в котором могут принимать участие команды разработчиков от трех до пяти человек (аналитик, разработчики, маркетолог, дизайнер). Победителем станет та команда, которая представит лучшее IT-решение. Организатором конкурса выступает департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году на участие в аналогичном хакатоне, поддержанном столичным правительством, подали заявки 1,7 тыс. человек из 45 городов России. Из них было отобрано 400 участников, сформировавших 117 команд. Победителями стали 9 команд, в частности, команда StartBlock создала мобильное приложение для покупателей, которое позволяет приглашать знакомых для совместных покупок, а команда DTGPSTP разработала чат-бот для контроля за несовершенством выкладки товаров на полках в торговых сетях.

В Хакатоне-2019 ожидается участие не менее 3 тыс. человек. В предварительных мероприятиях международного тура примут участие не менее 150 команд из шести стран мира - Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Латвии и Чехии. Еще 150 команд будут сформированы по итогам участия в 15 отраслевых хакатонах, которые пройдут в Москве.

В пресс-службе уточнили, что, согласно ожиданиям, на финальный хакатон будет отобрано 250 команд по направлениям "умный город", искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы.