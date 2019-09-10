Подвижной состав московского метро обновили более чем наполовину с 2010 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подвижной состав московского метро обновился более чем наполовину с 2010 года. Об этом журналистам во вторник сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

"Беспрецедентными темпами обновляется подвижной состав метрополитена. С 2010 года он обновлен на 53% - закуплено 2749 новых вагонов метро. В I полугодии 2019 года на Краснопресненскую, Сокольническую и Некрасовскую линии метро вышли 336 современных вагонов "Москва". Всего в 2019 году планируется поставка 552 новых вагонов метро "Москва", - сказал он.

Ликсутов добавил, что также с 2010 года на 56% обновился подвижной состав пригородного железнодорожного сообщения в агломерации, для этого закупили 2,7 тыс. новых вагонов. "Обслуживать МЦД-1 и МЦД-2 будут 39 городских поездов "Иволга 2.0" (249 вагонов), которые в настоящее время проходят обкатку", - добавил он.

Парк автобусов Москвы обновился на 100% за последние годы, отметил вице-мэр. Сейчас средний возраст автобуса в столице составляет 4,7 года. До конца 2019 года власти планируют поставить 813 рейсовых машин и 50 машин туристического класса.

Парк столичных трамваев, по словам Ликсутова, обновлен на 50%. Всего в 2019 году их планируется закупить 90 единиц. Заммэра напомнил о планах довести число электробусов в городе до 300. Сейчас их в Москве больше 200, они обслуживают 14 маршрутов и перевозят порядка 85 тыс. человек в день.