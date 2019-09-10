Школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая заняли I место в Олимпиаде мегаполисов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Команды Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая заняли первое место в IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц, сообщается в опубликованных во вторник материалах правительства Москвы.

"По итогам двух туров первое место на IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира завоевала команда Москвы с итоговым результатом 735,62 баллов. Также дипломы победителей были присуждены командам Санкт-Петербурга (632,98 баллов) и Шанхая (610,76 баллов)", - отмечается в материалах.

Второе место заняли команды Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты. Третье место - команды Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.

Олимпиада прошла 1-6 сентября. Она проводилась в два тура по четырем общеобразовательным предметам: математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах. В соревнованиях приняли участие команды школьников 14-18 лет из 45 городов 32 государств.

Задания олимпиады составляло и оценивало международное жюри из 35 экспертов. В 2018 году команда Москвы также заняла первое место, уточняется в материалах правительства.