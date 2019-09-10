Власти Москвы изучают более 30 вариантов строительства канатных дорог

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают более 30 вариантов трассировки новых канатных дорог, которые могут быть построены в столице. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"По канатным дорогам предложения поступали и поступают <...> Мы поставили себе задачу проанализировать варианты развития канатных дорог. Сейчас в проработке более 30 различных сценариев, где она может быть", - сказал Ликсутов.

По его словам, к марту 2020 года трассировки будут определены.

Пресс-служба Москомархитектуры ранее сообщила, что власти Москвы прорабатывают возможность строительства канатных дорог в нескольких районах столицы, в настоящее время рассматриваются предложения по трем направлениям: от парка развлечений "Остров мечты" до станции метро "Нагатинский затон", от автовокзала "Южные ворота" до станции метро "Алма-Атинская" и от станции метро "Нагатинская" до набережной Марка Шагала.

Также ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил ТАСС, что канатная дорога может связать Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева с будущей станцией метро "Карамышевская" Большой кольцевой линии.

Первая канатная дорога в Москве открылась в ноябре 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала".