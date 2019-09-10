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Власти Москвы изучают более 30 вариантов строительства канатных дорог

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что маршруты определят к марту 2020 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают более 30 вариантов трассировки новых канатных дорог, которые могут быть построены в столице. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"По канатным дорогам предложения поступали и поступают <...> Мы поставили себе задачу проанализировать варианты развития канатных дорог. Сейчас в проработке более 30 различных сценариев, где она может быть", - сказал Ликсутов.

По его словам, к марту 2020 года трассировки будут определены.

Пресс-служба Москомархитектуры ранее сообщила, что власти Москвы прорабатывают возможность строительства канатных дорог в нескольких районах столицы, в настоящее время рассматриваются предложения по трем направлениям: от парка развлечений "Остров мечты" до станции метро "Нагатинский затон", от автовокзала "Южные ворота" до станции метро "Алма-Атинская" и от станции метро "Нагатинская" до набережной Марка Шагала.

Также ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил ТАСС, что канатная дорога может связать Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева с будущей станцией метро "Карамышевская" Большой кольцевой линии.

Первая канатная дорога в Москве открылась в ноябре 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала".

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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