Власти Москвы планируют создать беспилотные трамваи совместно с "Яндексом"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы готов привлечь к сотрудничеству компанию "Яндекс" для разработки системы беспилотных трамваев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас есть регулярные встречи с "Яндекс", очень подробно общаемся в рабочем режиме. Все их наработки в области беспилотного транспорта нам очень нравятся <...> Мы им предложили взять наш трамвай нового поколения и попробовать его сделать беспилотным. Уже несколько месяцев это обсуждается <...> Не скажу, что трамвай поедет завтра", - сказал заммэра.

Он пояснил, что разработчики компании "Яндекс" начали думать на этот счет. "Будем ждать каких-то результатов, коллеги заинтересовались этой возможностью", - отметил Ликсутов. По его словам, потребуется время для подготовки к запуску беспилотных трамваев и не исключил, что тестирование таких моделей необходимо будет делать ночью, чтобы рядом сидел машинист.

Весной этого года начались испытания в условиях депо компанией "Мосгортранс" полубеспилотного трамвая: с интеллектуальной системой распознавания объектов и корректировки движения на базе трамвая "Витязь-М". Система призвана помочь водителям в их работе и станет шагом на пути к внедрению беспилотных разработок.

Новые трехсекционные низкопольные трамваи "Витязь-М" впервые вышли на столичные маршруты в 2017 году. Благодаря особой конструкции тележки они двигаются практически бесшумно. Максимальная вместимость "Витязя-М" - 260 человек, мест для сидения - 60. Трамвай оснащен климат-контролем, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Всего в столице на сегодняшний день курсирует более 220 таких трамваев.

Как сообщал ранее ТАСС, "Яндекс" также участвует в эксперименте по созданию беспилотных такси в Москве и Казани.