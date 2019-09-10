Российско-китайская выставка морских животных открылась в Зоологическом музее МГУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российско-китайская выставка обитателей Южно-Китайского моря открылась во вторник в Зоологическом музее Московского государственного университета, она продлится до 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"У Зоологического музея богатая коллекция морских животных. Однако, коллекция музея не может в полной мере представить уникального многообразия морских обитателей Южно-Китайского моря. Первая выставка нашего музея совместно с новым Китайским музеем Южно-Китайского моря станет важным событием, посвященным 70-летию дипломатического сотрудничества между Россией и КНР. И я уверен, что будущие совместные выставки и научные исследования сблизят нас", - заявил директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин, чьи слова приводит пресс-служба.

Выставка познакомит посетителей Зоологического музея почти с 1 тыс. образцами представителей фауны Южно-Китайского моря, в том числе с тропическими коралловыми рыбами и моллюсками.

"Представляя в Зоологическом музее МГУ экспонаты, хранящиеся в Китайском музее Южно-Китайского моря, мы хотим показать всю красоту и волшебство биологического разнообразия нашего мира", - добавила заместитель генерального директора Китайского музея Южно-Китайского моря Чжан Пэйлань.

Также во вторник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Зоологическим музеем МГУ и Китайским музеем Южно-Китайского моря.