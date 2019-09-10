Эксперт: новый созыв Мосгордумы лучше отражает политические взгляды москвичей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что новый состав Мосгордумы более адекватно отражает политические предпочтения москвичей, чем предыдущий.

"Вот этими выборами в Мосгордуму по сути завершается трансформация старого, архаичного лужковского формата команды Мосгордумы, когда 90% у "Единой России", еще 10% - у КПРФ, других политических представителей у горожан нет", - сказал Костин во вторник в ходе круглого стола, посвященного итогам выборов 8 сентября.

По его словам, новый состав Мосгордумы "более адекватно отражает политические предпочтения жителей столицы".

"Если хотя бы посмотреть, как они [москвичи] голосуют на выборах в Госдуму, на муниципальных выборах <...>. Теперь вот этот состав Мосгордумы в какой-то мере повторяет состав Госдумы, тот баланс политических сил, который там существует, за одним небольшим исключением - вместо ЛДПР в Мосгордуме присутствует партия "Яблоко", - уточнил Костин.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста.

Самовыдвиженцы в итоге получили 26 мандатов (25 из них были поддержаны "Единой Россией"), 13 мест досталось кандидатам от КПРФ, по 3 - представителям "Яблока" и "Справедливой России", явка составила 21,77%.