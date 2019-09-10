Власти Москвы оценили емкость парка каршеринга в столице как самую большую в мире

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Объем суммарного автопарка всех операторов каршеринга в Москве достиг 22,5 тыс. машин, что является крупнейшим показателем среди всех мегаполисов мира. Такая оценка представлена в материалах президиума правительства Москвы по итогам доклада заместителя мэра Максима Ликсутова об итогах работы транспортного комплекса столицы в I полугодии 2019 года.

"Московская система краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг) по объему автопарка - № 1 в мире. Для москвичей работают 22,5 тыс. автомобилей. Для сравнения: в Токио (2 место в мире) - порядка 20 тыс.", - отмечается в документах.

При этом говорится, что 8 тыс. машин прибавилось в 2019 года, а до конца этого года парк может увеличиться еще примерно на 5 тыс. автомобилей.

Растет и количество пользователей: если в I полугодии 2018 года ими было совершено 6 млн поездок, то за I полугодие 2019 года в 3,5 раза больше - 21 млн. Это в 40 раз больше, чем на старте проекта в 2015 году, подчеркнули в столичном правительстве.

Ежедневно пользователи каршеринга совершают 140 тыс. поездок - это в среднем восемь поездок на одном автомобиле в день. "Благодаря тому, что автомобилями краткосрочной аренды в течение суток могут пользоваться несколько водителей, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация", - отмечается в документах мэрии.

Машины каршеринга можно бесплатно оставлять в зоне платной городской парковки, водителям не нужно их содержать и ремонтировать. Стоимость аренды в Москве составляет от шести до 10 рублей в минуту. Сейчас в проект "Московский каршеринг" входят девять компаний. Столичные власти предполагают, что в первом квартале 2020 года число арендуемых машин в городе будет достигать 30 тыс.