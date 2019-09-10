В Москве в течение двух недель объявят аукцион на поставку речных трамваев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Открытый аукцион на поставку речных трамваев для городских водных маршрутов Москвы объявят в ближайшие две недели, сообщил во вторник журналистам заммэра города Максим Ликсутов.

"Будет объявлен конкурс в ближайшие две недели. Это будет открытый аукцион. Самим перевозчиком будет "Мосгортранс", который уже получил лицензию на этот вид деятельности. Участников много, по закону будут только отечественные производители", - сказал Ликсутов.

Речные трамваи станут частью проекта водного общественного транспорта Москвы, запуск которого запланирован на 2020 год. Пилотный маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников, связав деловой центр "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Причалы располагаются вблизи станций метро, МЦК, а также остановок наземного транспорта. Оплата проезда будет производиться по городским тарифам, в частности предусмотрена возможность оплаты картой "Тройка".